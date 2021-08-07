أمن السواحل يعترض قاربا يُقل 97 مهاجرا قبالة طرابلس

أخبار ليبيا 24

أكدت الإدارة العامة لأمن السواحل بالمنطقة الغربية أن زورق بحري تابع للإدارة تمكن من اعتراض قارب صيد يحمل 97 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة قبالة سواحل طرابلس الغربية.

وذكرت الإدارة العامة لأمن السواحل، في بيان لها عبر فيسبوك، أن الزورق خرج في الساعة السابعة والنصف مساء وتم اعتراضه في الساعة الثانية صباحا.

وأضافت أنه تم تسليم المهاجرين إلى فرع الإدارة العامة لأمن السواحل طرابلس بعد تقديم المساعدات الإنسانية لهم، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من قبل رئيس نقطة أمن السواحل طرابلس بنماذج تسليم وتسلم، بشكل رسمي.