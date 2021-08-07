أمن السواحل يعترض قاربا يُقل 97 مهاجرا قبالة طرابلس

7 أغسطس، 2021 12:23 م
2

أخبار ليبيا 24

أكدت الإدارة العامة لأمن السواحل بالمنطقة الغربية أن زورق بحري تابع للإدارة تمكن من اعتراض قارب صيد يحمل 97 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة قبالة سواحل طرابلس الغربية.

وذكرت الإدارة العامة لأمن السواحل، في بيان لها عبر فيسبوك، أن الزورق خرج في الساعة السابعة والنصف مساء وتم اعتراضه في الساعة الثانية صباحا.

وأضافت أنه تم تسليم المهاجرين إلى فرع الإدارة العامة لأمن السواحل طرابلس بعد تقديم المساعدات الإنسانية لهم، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من قبل رئيس نقطة أمن السواحل طرابلس بنماذج تسليم وتسلم، بشكل رسمي.

الوسوم
7 أغسطس، 2021 12:23 م
2

مقالات ذات صلة

الصحة توسع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم في طرابلس وبنغازي

7 أغسطس، 2021 12:24 م

سرقة ما يقارب 4 آلاف متر أسلاك ضغط عال بإدارة توزيع طرابلس

7 أغسطس، 2021 11:57 ص

بلدي بني وليد يطالب وزارة الصحة بتوفير الأكسجين لمركز العزل

7 أغسطس، 2021 10:08 ص

صنع الله: المؤسسة تعتمد على المصرف الخارجي في مبيعات النفط الخام

7 أغسطس، 2021 9:59 ص
زر الذهاب إلى الأعلى