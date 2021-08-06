مستثنيا بعض النشاطات التجارية.. مازن يوجه تعليماته بتنفيذ حظر التجول بحزم

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أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، اليوم الجمعة، تعليماته إلى مديريات الأمن بضرورة التقيد بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص حظر التجول الكامل، ووضعه موضع التنفيذ.

وفي بيان وجهه إلى مديري الأمن، استثني مازن، المخابز ومحال المواد الغذائية الصغيرة، والصيدليات، من قـرار حظـر التجول الكامل؛ تلبية لاحتياجات المواطنين.

وشدد مازن على ضرورة التقيد بتنفيذ حظر التجول بكل جدية وحزم، مطالبا مديريات الأمن بعدم التهاون مع مخترقيه وتطبيق التشريعات النافذة المنصوص عليها قانونا.

وكان قد قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت، والأحد، والإثنين المقبلين، وذلك في قرار يحمل رقم 223 للعام 2021.