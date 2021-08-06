قفل توصيلات عشوائية على خطوط النهر ببني وليد

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أقفلت دوريات فرع انفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي 53 مجمع مياه مخالف عن طريق التوصيلات العشوائية في بني وليد.

وقالت وزارة الداخلية، إن الدوريات قامت، الخميس، بجولة موسعة لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات غير القانونية على أنابيب نقل المياه داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد.

وأكدت، أنه تم إقفال عدد 53 مجمع مياه مخالف عن طريق التوصيلات العشوائية من قبل بعض المخالفين، والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية.

وأوضحت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، مشيرة إلى أن هذه الحملة بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.