سفير موسكو بالقاهرة : التواصل مستمر مع مصر لسحب القوات الأجنبية من ليبيا

سفير موسكو بالقاهرة : تمكنا من مساعدة مصر بإبعاد المسلحين الإرهابيين عن حدودها مع ليبيا

6 أغسطس، 2021 11:24 م
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جورجي بوريسين
جورجي بوريسين

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد سفير روسيا في القاهرة جورجي بوريسين، إن موسكو تتواصل مع مصر بشأن انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا بصورة تدريجية ومتزامنة تفاديًا لزعزعة الهدنة الهشة وانزلاق الوضع إلى مواجهة عسكرية جديدة .

السفير الروسي بالقاهرة، قال في تصريحات صحفية، إن مصر تعاني المصاعب جراء الوضع المعقد في البلد المجاور لها .

ولفت سفير روسيا، أن بلاده تتعاون مع القاهرة – بشكل وثيق – بغية تسوية تلك الأزمة، مشيرا إلى أن روسيا تتفهم المصاعب التي تواجه مصر، بسبب الوضع المعقد في ليبيا.

واعتبر أنه بفضل العمل المنسق على المضمارين السياسي الدبلوماسي؛ “تمكننا – في العام الماضي – من وقف إراقة الدماء التي شهدتها دولة ليبيا خلال حوالي 10 سنوات، وفي نفس الوقت إبعاد المسلحين الإرهابيين عن الحدود المصرية”.

6 أغسطس، 2021 11:24 م
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