تنسيق ليبي مصري بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع سفير جمهورية مصر العربية تامر مصطفى وبحضور الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، في مقر الوزارة بطرابلس .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، أمس الخميس، فإن ذلك يأتي في إطار التنسيق للاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، المقرر عقدها خلال الفترة القادمة .

كما تطرق اللقاء، لزيارة الوفد المصري المرتقبة برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية مصر العربية السيدة نيفين جامع والوفد المرافق لها في إطار تعزيز التعاون التجاري والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية بالبلدين .