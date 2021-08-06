تعرف على الأيام التي فرض فيها الدبيبة حظر تجول كامل!!

6 أغسطس، 2021 12:38 ص
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عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا 24

قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت، والأحد، والإثنين المقبلين، وذلك في قرار يحمل رقم 223 للعام 2021.

وبحسب الدبيبة يعمل بالقرار عند انتهاء قرار حظر التجول في الأيام المذكورة.

يذكر أن حكومة الدبيبة قررت في يوليو الماضي، فرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، وبلديات الجبل الغربي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021.

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6 أغسطس، 2021 12:38 ص
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