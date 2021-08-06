بوقعيقيض لـ”الثني”: آسفون تقبل اعتذارنا وتقديرنا المتأخر لحكومتك

أخبار ليبيا 24 – خبر

قدمت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيض، الشكر إلى الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الله الثني، في المنطقة الشرقية.

بوقعيقيص قالت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “في ظل ما نعانيه هذه الأيام ومن باب الإنصاف لزاماً علينا في برقة تقديم احترامنا وتقديرنا المتأخر لحكومة الثني”.

وتابعت “نحن آسفون تقبل اعتذارنا وجزاك الله خيراً عن كل ما فعلته من أجلنا وأحسن الله عزاءنا في ليبيا “.

وأنهت حكومة عبد الله الثني مراسم التسليم والاستلام بينها وبين حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في الثامن عشر من مارس العام الجاري .

وشدد رئيس الحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها عبد الله الثني حينها على ضرورة سرعة العمل وتقديم كل العون لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تأدية مهامها، معرباً عن أمله في نجاح الحكومة في توحيد البلاد واستقرارها لرفع المعاناة عن المواطنين.