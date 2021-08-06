بسبب فضحه حادثة إنزال اللاعبين.. وليد اللافي يهدد مدير الإعلام الخارجي

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، محمد الطويل، تعرضه للتهديد من قبل زير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة، وليد اللافي، وذلك على خلفية فضحه حادثة إنزال لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم من الإسعاف الطائر.

وأوضح الطويل أن تهديدات اللافي المدير السابق لقناة النبأ الداعمة للجماعات الإرهابية والعضو في حزب الوطن الحر الذي يترأسه القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، جاءت بسبب فضح “الطويل” لحادثة إنزال اللاعبين واستبدالهم بنجل النائب سالم قنان وشخص آخر يحمل صفة طيار يدعى “رافع بعيو”.

وكانت قد كشفت مصادر متطابقة الإربعاء عن فضيحة من العيار الثقيل بطلها شخصين أحدهما، نجل النائب سالم قنان ويدعى “ماسينسا” وشخص آخر يحمل صفة طيار يدعى “رافع بعيو” وذلك لتورطهما في السفر على رحلة خاصة لعلاج لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة إلى إيطاليا، على حساب اللاعب وسام الحجازي ومدرب المنتخب ربيع العربي المصابين بالملاريا.