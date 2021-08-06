بإنتاج يصل “50” أسطوانة يومياً .. استئناف العمل بمصنع الأكسجين في سرت العمل على توسعة قسم العزل في سرت بسعة "15" سرير

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد الناطق باسم بلدية سرت محمد الآميل استئناف العمل بمصنع الأكسجين بعد توقف لشهرين ونصف بإنتاج “50” أسطوانة يومياً.

الآميل أوضح – في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الجمعة، أن مصنع الأكسجين يغطي العجز بمركز العزل وغرف العمليات والعناية الفائقة، لافتاً أن وزارة الصحة وفرت حوالي 200 أسطوانة .

وأضاف أن مركز العزل يحوي “7” حالات، وتم تسجيل “53” إصابة بينهم “9” إصابات جديدة والباقي حالات مخالطه، بعضهم بالفلتره والعزل المنزلي، مشيراً إلى أن وصلت مشغلات من طرابلس، وأصبحنا نجري “100” مسحه بدلاً من “20” مسحه سابقاً.

وأشار الأميل إلى أن هناك ترتيبات لعمل توسعه لقسم العزل، وسيتم تجهيزه بسعه سريرية “15” سرير، حيث تكفلت البلدية بتوفير الأمور اللوجستيه وسيتم افتتاحه خلال الأسبوع القادم، مؤكداً وصول غرفتين متنقلتين مجهزتين تم وضعهم بقسم العزل كحجرات أيواء .