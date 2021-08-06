النيابة تبدأ التحقيق في جريمة قتل عائلة فاضل عاشور على يد شقيقيه في رمضان

أخبار ليبيا24

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة قتل أفراد أسرة المواطن فاضل عمرو عاشور أثناء تواجدهم بمحل إقامتهم الكائن بمدينة كاباو، والتي ارتكبت في شهر رمضان الماضي.

وأوضح مكتب النائب العام، الخميس، أن النيابة العامة استهلت الإجراءات باستجواب المتهمين وسماع شهادة كل من توافرت لديه معلومات أو إيضاحات عن الواقعة وكيفية حصولها.

وذكر المكتب، أن إجراءات الاستجواب انتهت إلى اتهام الجناة بارتكاب جريمة قتل المجني عليهم عمدا باستعمال أسلحة نارية، كانت بحيازتهم دون حصولهم على تصاريح تجيز لهم تلك الحيازة مع تعمدهم اختلاس مبالغ مالية بالتزامن مع ارتكاب ماديات جريمة القتل.

وأضاف المكتب، أن النيابة أمرت بحبس الجناة حبسا احتياطيا على ذمة القضية؛ انتظارا لإنجاز تقارير الصفة التشريحية الخبرة القضائية، بما في ذلك الصفة التشريحية لتعزيز الدليل الذي سيطرح أمام القضاء عند رفع الدعوى الجنائية مواجهتهم.

وتعود جريمة قتل فاضل عمرو سعيد عاشور وزوجته وطفليه، التي هزّت الرأي العام، إلى شهر مايو الماضي، حيث قتلت العائلة على يد شقيقا المجني عليه، وهما أسامة عاشور الملقب بـ “البشبش” و “سعيد عاشور”، أثناء استعدادها لتناول وجبة إفطار أحد أيام شهر رمضان.

وغداة ارتكاب الجريمة، أعلن جهاز دعم الاستقرار-إدارة الأمن المركزية القبض على شقيقا المجني علية وشريك آخر في الجريمة يدعي “محمد عبدالله الهبيل” والملقب بـ “تشيواوا”.