النائب أبوبكر سعيد: نهاية عملي في مجلس النواب 24 ديسمبر

6 أغسطس، 2021 7:34 م
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النائب أبوبكر سعيد
النائب أبوبكر سعيد

أخبارليبيا24

أُعلن عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد أمس الخميس أن نهاية عمله في مجلس النواب الليبي ستكون يوم 24 ديسمبر 2021.

أكد سعيد عبر منشور في حسابه على موقع “فيسبوك” أنه سيترك المهمة لمن سوف تأتي به الانتخابات التشريعية القادمة.

وأضاف عضو مجلس النواب بالقول :”أن هذا الإعلان تنفيذًا لما تم التوافق عليه بشأن الانتخابات واحترامًا لما تعهدّت عليه”.

وأشار سعيد إلى أن الانتخابات مطلب شعبي ويجب أن تتظافر كافة الجهود لإنجازها في الموعد المحدد ولا يجب القبول بتأجيلها، متمنيًا التوفيق والنجاح لكافة المترشحين.

6 أغسطس، 2021 7:34 م
14

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