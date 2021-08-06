السفير الأمريكي: “حفتر” يمكن أن يلعب دورا في توحيد القوات المسلحة السفير الأمريكي: الولايات المتحدة تعمل مع تركيا لضمان خروج المقاتلين السوريين من ليبيا

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قال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، يمكن أن يلعب دورا في توحيد القوات المسلحة في الشرق والغرب.

السفير الأمريكي أضاف، في لقاء متلفز على قناة الجزيرة القطرية، أن الهدف الآن في ليبيا توحيد كل المؤسسات وأهمها المؤسسة العسكرية، ومن المهم تحقيق تقدم لأن الحكومة يجب أن تسيطر على البلاد وإلا فسيتزعزع الاستقرار مجددًا.

وتابع “نعتقد أن ثمة مصلحة حقيقية لتوحيد الجيش وبوادر للتنسيق بين القوات الحكومية شرقا وغربا، ولجنة 5+5 يمكنها لعب دور في هذا الاتجاه” .

ولفت إلى أن هناك العديد من الشخصيات الليبية السياسية والعسكرية التي يمكن أن تساعد في توحيد المؤسسة العسكري، والمشير حفتر واحد منها، وسيكون ذلك إنجازا ممتازا .

ولفت إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تضع رؤية لرحيل القوات الأجنبية، ونريد مساعدتها في بناء هذه الرؤية بمشاركة الأمم المتحدة”.

وحول ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا، أكد نورلاند، أن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا لضمان خروج المقاتلين السوريين من ليبيا، داعيًا كل الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا إلى ضمان خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن قادة عسكريين من شرق ليبيا وغربها يجرون مشاورات في إطار لجنة (5+5) للتوصل إلى اتفاق لرحيل القوات الأجنبية على ليبيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تشارك في تحقيق هذه الرؤية التي يضعها القادة العسكريون الليبيون والذين تمكنوا من خلال المفاوضات بفتح الطريق الساحلي الحيوي في البلاد.