الدباشي: حادثة إنزال لاعبي المنتخب الوطني من الإسعاف الطائر جريمة مكتملة الأركان الدباشي: ابن "سالم قنان" لا تربطه بليبيا إلا الأموال التي يتحصل عليها والده من منصبه الرفيع

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قال مندوب ليبيا السابق لدة الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، أن حادثة إنزال للاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة من الإسعاف الطائر جريمة مكتملة الأركان.

وفي بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، قال الدباشي، “أن الفساد والنذالة وانعدام الأخلاق هي العنوان الوحيد الذي ينطبق على ما حدث لرياضيي المنتخب الوطني في نيجيريا وبعد عودتهم”.

وأكد الدباشي أن ذلك يعد جريمة مكتملة الأركان فمنع مريض ليبي حياته في خطر من ركوب الإسعاف الطائر ليترك مقعده لمواطن بريطاني من أصل ليبي لا يربطه بليبيا إلا الأموال التي يحصل عليها أبيه من منصبه الرفيع”.

وأضاف الدباشي، “إن جريمة تعريض الرياضيين للإصابة بالملاريا وتأخير علاجهم شارك فيها كثيرون ولكن يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء الذي كان بإمكانه أن يسارع لنقلهم بطائرته الرئاسية لو اضطر الأمر وإذا لم تتوفر وسائل أخرى حفاظًا على أرواح المصابين”.

وكانت قد كشفت مصادر متطابقة أمس الإربعاء عن فضيحة من العيار الثقيل بطلها شخصين أحدهما، نجل النائب سالم قنان ويدعى “ماسينسا” والذي استغل نفوذ والده وشخص آخر يحمل صفة طيار يدعى “رافع بعيو” وذلك لتورطهما في السفر على رحلة خاصة لعلاج لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة إلى إيطاليا، على حساب اللاعب وسام الحجازي ومدرب المنتخب ربيع العربي المصابين بالملاريا.