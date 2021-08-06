البحرية الليبية تنقذ (96) مهاجرًا غير شرعي

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أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن أمس الخميس من إنقاذ (96) مهاجرًا غير شرعي.

وأضاف الناطق الرسمي عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من عدة جنسيات أفريقية، وكانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأوضح أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (زوارة) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأشار إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.