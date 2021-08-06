الاتحاد يهزم الأهلي طرابلس ويتوج باللقب “17” في تاريخه

6 أغسطس، 2021 11:58 م
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الاتحاد - الأهلي
الاتحاد - الأهلي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق الاتحاد بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد انتصاره  على غريمة التقليدي الأهلي طرابلس بفضل ركلات الترجيح (6-5)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب طرابلس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة سلبيًا دون أهداف ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح .

وشهدت المباراة تنافس واندفاع بدني عالي منذ دقائقها الأولى، وكاد  الاتحاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 4 ، بعد تسديدة التونسي “علي العامري” أبعدها الحارس نشنوش للركنية .

وكاد المحترف الكاميروني “جبريل كاك” أن يسجل هدف للأهلي طرابلس  في الدقيقة 12، لكن كرته  لم تجد طريقها لشباك الاتحاد .

وسدد المصري “حسام حسن” كرة قوية في الدقيقة 24، لم تجد طريقها لمرمى “معاذ اللافي”، وحاول “ناجي دراه” في الدقيقة 34، لكن تسديدته  جاءت بعيدة  عن مرمى  “نشنوش”.

وأضاع “العمري” كرة ثمينة وهو في مواجهة نشنوش في الدقيقة 55 .

وفي ركلات الترجيح، نجح حارس الاتحاد  “محمد الفرجاني” في التصدي لثلاث ركلات من المصري من “حسام حسن” و”محمد الترهوني” و”منصور رزق” قادت  فريقه إلى اللقب .

من  جهته، أبعد “محمد نشنوش” ضربتين ترجيح، من المحترف التونسي “علي العامري” و”صهيب بن سليمان”.

6 أغسطس، 2021 11:58 م
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