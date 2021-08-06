اعتقال جزائري يشتبه بإرساله مقاتلين للجماعات الإرهابية في ليبيا المعتقل الإرهابي يقوم بتسهيل انتقال المقاتلين من الجزائر والمغرب وتونس إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت السلطات الأمنية في إسبانيا، عن توقيف جزائري يشتبه في تزعمه عصابة تتخصص في الاتجار بالبشر عبر تهريبهم من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وكذا إرسال مقاتلين إلى ليبيا.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فإن مصالح الحرس المدني الإسباني نشرت بيانًا أكدت فيه بأن “جهاز الاستخبارات اعتقل المشتبه به ليلة 31 يوليو الماضي في جزيرة مايوركا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط”.

وبحسب ذات المصدر فإن “المتهم (لم يكشف عن اسمه) قاد من أوروبا، عصابة لتهريب البشر في شمال أفريقيا”.

وأفاد بأنه “يشتبه في قيامه بتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا من الجزائر والمغرب وتونس، باستخدام عائدات عصابته من أنشطة الاتجار بالبشر”.

وقال البيان إن “السلطات تشتبه أيضا في أن عصابة التهريب أرسلت إرهابيين من الجزائر إلى إسبانيا، وتم اعتقال بعضهم، دون تقديم مزيد من التفاصيل”.

وأشارت الجهات الأمنية إلى أن “الأنتربول تعاون مع الجزائر لاعتقال هذا الرجل الجزائري”، موضحّة بأنه “يمتلك عدة وثائق هوية ويتنقل بشكل متكرر من مكان لآخر”.

وقالت الشرطة إن التحقيق مستمر وقد يتم إجراء المزيد من الاعتقالات في ذات الملف.

وتفيد إحصائيات أمنية إسبانية، نشرتها جريدة “كونفدنسيال”، بوصول 4005 مهاجرين جزائريين إلى الجهة الجنوبية لمدريد، خلال النصف الأول من 2021، بينما سجل الأسبوع الأول من يوليو الماضي وصول 800 مهاجر، وهو رقم مرتفع للغاية.