إيقاف حفر آبار بالمخالفة في منطقة الليثي بنغازي

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أعلن المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي اليوم الجمعة أن لجنة ضبط الشارع العام أوقفت حفر آبار مياه بالخالفة ودون ترخيص في منطقة الليثي.

وأوضح المركز أن مساعد مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي الرائد فرج الدرسي اتخذ الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن معدات الحفر التي تعمل من دون تصريح، وأصحاب الآبار.

وأشار المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي إلى أن هذا الحفر تسبب ي تخريب على الطريق العام وفقاً لنظام وقوانين المعمول به.

وأكد الدرسي بحسب المركز تواصل الجولات على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات ومنع استنزاف حقوق المواطنين وإلحاق الأذى وتخريب ممتلكات الدولة