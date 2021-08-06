أدخلت للمدينة..نجدة بنغازي تضبط 6 كيلو حشيش

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كشف قسم النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي اليوم الجمعة عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ 6 كيلو من مخدر الحشيش.

وأوضح القسم عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن قوة فرض القانون، بالتنسيق مع مكافحة المخدرات بنغازي تمكنت من ضبط الكمية بعد ورود معلومات بدخولها خلسةً للمدينة.

وأضاف قسم النجدة أنه وردت معلومات لدى تحريات مكافحة المخدرات فرع بنغـازي مفادها دخول كمية كبيرة من مخدر الحشيش لمدينة بنغـازي على الفور تم التنيسق مع قوة فرض القانون لخروج قوة مساندة من وحدة التحري والقبض بشرطة النجدة بإمرة رئيس القسم عقيد جمال العمامي.

أكد أنه تم تتبع المركبة المتحرى عنها معلومة النوع والمواصفات برفقة مكافحة المخدرات فرع بنغـازي وأثمرت كافة الجهود بضبط المركبة عند مرورها من شارع عشرين وضبط من على متنها متلبسين بالجرم المشهود وبحوزتهم 6 كليو من مخدر الحشيش.

وأشار قسم النجدة إلى أنه بالانتقال بهم إلى القسم وبعد اتخاد كافة الإجراءاتت القانونية تمت الإحالة إلى الاختصاص وهو مكافحة المخدرات فرع بنغـازي..