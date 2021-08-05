مصدر خاص .. وفاة أربعة أشخاص بسبها الطبي بسبب نقص أسطوانات ‏الأوكسجين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مطلع لوكالة أخبار ليبيا، 24، وفاة أربعة أشخاص بمركز سبها الطبي فجر اليوم الخميس، بسبب نقص أسطوانات ‏الأوكسجين، وعدم إجابة طلباتهم من قبل الحكومة.‏

وتعاني مدينة سبها من وضع وبائي صعب، حيث أعلن المجلس البلدي للمدينة أنه ” يتابع بكل أسف، الوضع الوبائي داخلة بلدية سبها وما تعيشه المنطقة من التفشي السريع لوباء كورونا”.

وبين بيان للمجلس البلدي سبها، أن تفشي وباء فيروس كورونا في المدينة أسفر عنه دخول عدد كبير من الحالات المصابة إلى مراكز العزل واستهلاك كميات كبيرة من الأكسجين، مشيرًا إلى أنه بالرغم من استمرار الإنتاج على مدار الـ24 ساعة إلا أن المصانع الموجودة عجزت عن تغطية الاحتياجات.

وقال المجلس البلدي في بيانه: إنه “بالرغم من المناشدات والمراسلات الرسمية إلى وزارة الصحة وآخرها الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء الذي انعقد في مدينة سبها – والتحذيرات المتكررة من وقوع الكارثة وفقدان الأرواح بسبب نقص الأكسجين ونقص الأدوية- لم نتلقى إلى الآن أي استجابة وتركت سبها وفزان عامة وحيدة في مواجهة الوباء”، محملا المسؤولية كاملة لوزارة الصحة قبل أن يدعوها إلى القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها وتقديم الدعم الفوري لمدينة سبها وإنقاذ أرواح المواطنين.

من جهته، ناشد المكتب الإعلامي التابع لمركز سبها الطبي، الجهات الخاصة والعامة توفير مادة الأكسجين التي شدد على أنها تشهد نقصًا حادًا في المركز.

وقال المكتب في إيجاز صحفي عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، إن مركزي الفلترة والعزل التابعين لمركز سبها الطبي يشهدان كارثة بسبب التزايد الكبير في عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا واستنفاذ مخزون اسطوانات الأكسجين، مطالبًا المواطنين وفاعلي الخير بدعم المركز في ظل غياب الدعم الحكومي.

وقالت حليمة الماهري، الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، إن الأزمة في المدينة بلغت مدى كبيرا وانتشرت الحالات بشكر واسع بسبب قيام الأهالي من البلدان المجاورة باللجوء إلى سبها للحصول على أسرة عزل، بعد انتشار الوباء بشكل مخيف.

الماهري وأوضحت في تصريحات صحفية، أنه في اليوم الواحد يتوافد على المركز ما يزيد عن 100 حالة من أجل الرعاية الصحية، مشددة بالقول ” وهو ما يفوق طاقة المركز”.

وأشارت هي الأخرى والمناشدات التي أرسلها مركز سبها لوزارة الصحة، بتوفير الأكسجين، مؤكدة أن المركز لا يمكنه تحمل مدينة أو منطقة كاملة.

بدوره، قال المسؤول الإعلامي لبلدية سبها، أسامة الوافي، إن الحكومة ووزارة الصحة تتحملان المسؤولية عما يحدث في سبها، لأنهم قدموا العديد من الوعود لمواجهة هذه الجائحة وتحسين الوضع في المنطقة الجنوبية، ولم يتم الوفاء بتلك العهود، موضحا أن مشكلة عدم توفر الأكسجين مع انقطاع الكهرباء المستمر لمدة 5 ساعات يومياً، تؤثر في عملية تشغيل المصانع التي تعمل من خلال المولدات إذا توفرت مادة الديزل.