مخاطبا دي مايو.. شكري يؤكد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مع نظيره المصري، سامح شكري، نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته مع مختلف الأطراف.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، جاء ذلك في مكالمة هاتفية ، بحث خلالها الوزيران عددا من القضايا الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس.

وأكد شكري على أهمية الوفاء بخارطة الطريق المُعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن الترحيب بالخطوة التي تم اتخاذها بفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته.

يذكر أن دي مايو زار ليبيا، يوم الاثنين الماضي التقى خلالها عددا من المسؤولين.