لتهديد المسار السياسي .. قوانين الانتخابات تشعل النار بين “صالح” و”المشري”

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في محاولة جديدة لتهديد المسار السياسي، زعم القيادي الإخواني، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، صدور قوانين انتخابات دون استشارة مجلسنا لا يمكن تنفيذها.

المشري قال إن تجاوز الاتفاق السياسي أو إلغاء أحد بنوده، يعتبر بمثابة العودة إلى المربع الأول .

وأكد الإخواني إن موقف مجلس النواب سيكون منعدم بالنسبة إليهم، وسيكون القرار هو العودة إلى حكم الدائرة الدستورية، إذا كان تجاوز الاتفاق خيار رئيسه عقيلة صالح، لافتًا إلى مباشرتهم بإجراءات قانونية لإثبات استغلال رئيس المفوضية عماد السايح لمنصبه، وفق قوله .

وقال إن أي قانون للانتخابات يصدر دون التشاور مع الأعلى للدولة لا يمكن تنفيذه على الواقع، مؤكدًا في الوقت ذاته تواصلهم مع عدد من النواب الرافضين لمحاولة القفز على مجلس للدولة .

ورد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على استفسارات عدد من النواب المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، بخصوص مشاركة مجلس الدولة الاستشاري في وضع قوانين الانتخابات المقبلة.

صالح قال في كلمة له خلال جلسة أمس الأول الثلاثاء، ردا على استفسار أحد النواب بشأن مشاركة المجلس الأعلى للدولة في مناقشة قانون الترشح لرئاسة الدولة .

وأضاف أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب وحده، ولن يشاركنا أحد في هذا، لا أحد يغتصب هذه السلطة من مجلس النواب أو يفرض رأيه عليه بشكل مطلق .

وتابع مجلس الدولة جسم استشاري نطالب مشاركته معنا في حدود صلاحياته فقط .