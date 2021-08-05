فضيحة منع تسفير لاعب ومدرب مصابين بالملاريا والإسعاف الطائر يحاول التبرير

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حاول جهاز الإسعاف الطائر الليبي تبرير واقعة منع سفر لاعب منتخب كرة القدم المصغرة المصاب بالملاريا وسام موسى والمدرب ربيع وحل محلهما نجل النائب سالم اقنان يدعى ماسينسا وشخص آخر يحمل صفة طيار يدعى رافع بعيو.

وذكر الجهاز في بيان عبر حسابه على “فيسبوك” أن الرحلة المنفذة مقررة منذ يوم الخميس الماضي وسبب التأخر هو عدم حصول اللاعبين على تصريح للعلاج، وبالأمس تم تنفيذ الرحلة.

وأضاف الجهاز أنه أثناء الكشف الروتيني على الراكبين تبين إصابة أحد اللاعبين بكوفيد19 كورونا ومنع من الركوب حفاظا على باقي الركاب وطاقم الرحلة، والراكب الثاني لايملك تصريح ولم يدرج اسمه من ضمن قوائم المصرح لهم.

وتابع جهاز الإسعاف الطائر :”فيما يخص الراكبين محل الجدل يملكون حجزًا مسبقًا بالجهاز وذلك لأن الإسعاف الطائر يحاول تسهيل السفر على المواطنين إلى أوروبا في حال كان يملك رحلة إلى أي دولة أوروبية”.

وأشار الجهاز إلى أن الراكبان تقدما بطلب لمكتبهم يوم الخميس الماضي وطلبوا الموافقة وتحصلوا عليها، مؤكدًا أن هذ الإجراء نتيجة الحظر الذي تعانيه شركات الطيران الليبية من الهبوط في المطارات الأوروبية فتمت إتاحة هذه الفرصة.

وأفاد جهاز الإسعاف الطائر أنه فما يخص للاعب المصاب بفيروس كورونا ويعاني من ملاريا فقد تم استئجار طائرة خاصة بنقل مصابين كورونا ويجري نقله إلى إيطاليا، مؤكدًا التحفظ على نشر التحليل الخاص بالمصاب بكوفيد19 وذلك من أجل الخصوصية ومهنية العمل