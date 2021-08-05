على خلفية حادثة الملاريا.. الصور يأمر بحبس رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة

أخبار ليبيا 24

أصدر النائب العام الصديق الصور، اليوم الخميس، أمر حبس بحق رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة على خلفية إصابة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة بالملاريا أثناء مشاركتهم ببطولة أفريقيا في نيجيريا.

وأصدر الصور تعليماته بضرورة مباشرة التحقيقات بشأن الأسباب التي أدت إلى إصابة عناصر البعثة بالملاريا، بهدف تحديد المسؤولية القانونية المترتبة عن تبعة الإخلال بالواجبات التي تفرضها القوانين واللوائح الناظمة للصحة الوقائية.

أشار بيان صادر عن مكتب النائب العام، إلى أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق التي استهلتها باستجواب القائمين على إدارة رحلة البعثة إلى نيجيريا وانتهت إلى الأمر بحبس رئيس الاتحاد على ذمة القضية، لافتا إلى أن التحقيقات الجنائية لازالت جارية في مواجهة جميع الأشخاص، الذين طالتهم.

وكانت قد تسببت إصابة لاعبي المنتخب الوطني بالملاريا في وفاة اللاعب أيمن النقريش متأثرا بإصابته، في حين توجه معظم اللاعبين للسفر للخارج لتقلي العلاج.