عضو بملتقى الحوار: التصويت على مقترحات القاعدة الدستورية منتصف أغسطس 4 مقترحات لـ”الحوار الليبي” بعد فشل التوافق على “الدستورية”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، وعضو مجلس النواب، خالد الأسطى،إنه من المرجح أن يتم التصويت على المقترحات الأربعة المقدمة من لجنة التوافقات التابعة لملتقى الحوار، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات منتصف أغسطس الجاري.

وأكد أن التصويت سيكون على جولتين خلال جلسة عامة على غرار اختيار السلطة التنفيذية الحالية.

وأشار إلى أن العملية ستجرى في الجولة الأولى على نسبة إحدى وستين بالمائة من الأصوات، وفي حال لم يفز أي مقترح بهذه النسبة سيتم الذهاب إلى الجولة الثانية باعتماد نسبة الأغلبية خمسين بالمائة + واحد، مطالبا بضرورة وضع ضمانات لقبول نتائج التصويت.

وطالبت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس الأول الثلاثاء، البعثة الأممية بإحالة 4 مقترحات إلى الملتقى، عقب فشلها في الوصول إلى صيغة توافقية حول قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات التي ستعقد في 24 ديسمبر القادم.

وقال بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “أقر أعضاء اللجنة بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا بالتالي من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها”.

واتفقت اللجنة على “آلية للتصويت المتوقع من قبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات، وسوف تُطرح آلية التصويت التي قُدمت إلى جانب المقترحات على الجلسة العامة للملتقى”.

وسبق أن “تم تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة” وفق البيان.

وكان أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، أجمعوا على تكوين “لجنة التوافقات” المكونة من 13 عضوا.

ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.