رشاوى وتحصيل منافع غير مشروعة .. تحقيقات النائب العام تفضح لصوص الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد أيام من التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة، أعلن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، عن تورط موظفين في الشركة العامة للكهرباء، في جرائم تربح وفساد وتلقى رشاوي .

وقال بيان صادر عن المكتب إنه بناءً على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، والتي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في الوقائع المجرمة التي أشير إليها بالبلاغ المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة عدد من العاملين بإدارة الشركة العامة للكهرباء، باشرت النيابة العامة في التحقيقات حول الواقعة.

وأسفرت التحقيقات المتخذة من قِبل النيابة العامة، عن التوصل لأدلة صحة ارتكاب المتهمين العاملين بالشركة العامة للكهرباء لجريمة تحصيل منافع غير مشروعة مردها إساءة استعمال سلطات الوظيفة ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لإدارة المال العام، وجريمة قبول عطية لا حق لهم فيها قدمها لهم مُلاك الشركة المتعاقد معها على توريد بعض المواد التشغيلية لصالح الشركة العامة للكهرباء .

وبإنجاز موضوع التحقيقات، رفع النائب العام الدعوى الجنائية في مواجهة مقترفي الأفعال الموصوفة، وطلب محاكمتهم طبقاً للقيد والوصف المعتمد من قبله.