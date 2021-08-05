رؤية “أم العز الفارسي” لتحرير المواطن من الاعتماد على الحكومة المركزية

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طرحت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أم العز الفارسي خطوة عملية لحكومة مابعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة 24 ديسمبر لتحرير المواطن من الاعتماد على الحكومة المركزية.

وتابعت الفارسي :”أن تحرير المواطن يتم بتبني نظام يقلص صلاحيات الحكومة التنفيذية في كل ما يتعلق بالشؤون الخدمية التي تكلف بها المحافظات أو المحليات وفقا للترسيم الجغرافي، وتسكين المواطنين بما ستوفره لنا منظومة الرصد التي اعتمدت في تسجيل الناخبين وفقا للدوائر الانتخابية”.

وأوضح عضو الملتقى أن المنظومة الوطنية الإلكترونية المتكاملة التي ستوفرها المفوضية هي مسار أولي يبنى عليه من أجل إعادة تنظيم الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ممن طحنتهم متاهات السلطات المتباينة والمنقسمة والفاسدة.

وأشارت الفارسي إلى أن اقتصار أعمال الحكومة المركزية على الوظائف السيادية سيحدد حجم الفساد المنفلت والميزانيات المتضخمة وسيهيئ مناخا أفضل للتنافس في أداء المحليات.

وختمت عضو ملتقى الحوار السياسي منشورها على حسابها على “فيسبوك” قائلة :”مجرد رأى قد يبنى عليه ونحن في حالة التيه التي نعيش”.