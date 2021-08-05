دغيم: رواتب أعضاء مجلس النواب أقل مما يتقاضاه بعض رجال الأمن

أخبار ليبيا24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن كثير من الشائعات تلاحق أعضاء مجلس النواب، بدعوى أنهم يتقاضون رواتب خيالية، مشيرًا إلى أن بعض الدبلوماسيين ورجال الأمن يتقاضون أضعاف ما يتحصل عليه النواب.

دغيم أضاف في تصريحات له اليوم الخميس، إن المخصصات المالية لنائب البرلمان تصل إلى 16 ألف دينار شهرياً، وبعد خصم الضريبة ورسوم الضمان الاجتماعي، يصبح الصافي 14 ألف دينار.

وتابع “تسري على النواب أيضاً القوانين العامة كالموظفين، فيما يتعلق بالمعاش أو الحصول على قرض مالي”.

وقال دغيم إن الجهة التي حددت رواتب النواب، هي المؤتمر الوطني، الذي عُدّ بمثابة أول برلمان منتخب للبلاد عام 2012 وحتى يرفع الحرج عن أعضائه، استشار البعثة الأممية في هذا الأمر، وقد اقترحت البعثة مبلغاً يعادل 25 ألف دولار حينذاك؛ لكن أعضاء المؤتمر عدّوا ذلك رقماً كبيراً، واكتفوا بمبلغ 16 ألف دينار، واستمر البرلمان على الرقم ذاته، مع العلم أن مبلغ 16 ألف دينار كان يعادل حينذاك ما يساوي 12 ألف دولار .

يشار إلى أن ليبيا تأتي ثاني أعلى دولة مقارنة بمرتب النواب ببعض دول الجوار، وفيها يحصل النائب على مرتب 16 ألف دينار ليبي، أي ما كان يعادل قبل تعديل سعر الصرف في يناير المنصرم، 10 آلاف و 600 دولار، وقد عُد من أعلى مرتبات شاغلي السلطة التنفيذية في العالم في حينه، أمّا بعد تعديل سعر الصرف وجعل الدولار الواحد يعادل 4.48 دنانير فصار مرتب النائب الليبي يساوي 3572 دولارا، إضافة إلى الامتيازات الأخرى من بدل سكن، وسلف وغيرها.