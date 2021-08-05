تعيين “كارولين هورندال” سفيرة جديدة لبريطانيا لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت بريطانيا تعيين “كارولين هورندال” سفيرة لها في ليبيا خلفا للسفير السابق “نيكولاس هوبتون”.

وأكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” تعيين “هورندال” سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا خلفا للسفير السابق نيكولاس “هوبتون”، مبينة أنها سوف تتولى مهام منصبها الجديد في سبتمبر 2021.

وأوضح موقع الحكومة البريطانية، أن السفيرة الجديدة تولت العديد من المناصب منذ عام 2004 وحتى الآن، فبين عام (2004 إلى 2006) تولت مسئولية مكتب حفظ السلام، مجموعة قضايا الصراع التابع للخارجية البريطانية، وفي (2009) تقلدت منصب المستشار السياسي البريطاني للقائد العام الأمريكي لواء المشاة البحرية، وبين عامي (2010 إلى 2011) عملت كمسؤولة صحفية للشرق الأوسط، في المكتب الإعلامي للخارجية، وتولت قسم إيران والعراق، بمديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية بين أعوام (2017 إلى 2019).