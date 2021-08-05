بعد تحقيقهم إنجاز رياضي لليبيا .. الدولة تكفأ منتخب كرة القدم المصغرة بالموت بعد يوم من وفاته .. الدبيبة يطلب التحقيق في وفاة رياضي ليبي مصاب بالملاريا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير الصحة علي الزناتي بفتح تحقيق في واقعة منع لاعب بمنتخب كرة القدم المصغرة مصاب بالملاريا من ركوب طائرة جهاز الإسعاف الطائر، ونقل شخصين ليسا ضمن لاعبي المنتخب.

وتوفي لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة، أيمن النقريش، إثر إصابته بالملاريا بعد مشاركته مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في نيجيريا خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو المنصرم.

وقال مكتب الدبيبة في بيان اليوم الخميس، إن الأخير طلب التحقيق في الواقعة والتأكد من الأسباب التي تم على إثرها باتخاذ القرار، وموافاته بتقرير بالخصوص خلال 48 ساعة.

وظلت بعثة المنتخب عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء بطولة أفريقيا، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

وما أن بدأت وسائل الإعلام الليبية الحديث عن فضيحة منع اثنين من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة من السفر للعلاج في إيطاليا حتى بدأ اسم عضو مجلس النواب المقاطع سالم قنان، تطفو على السطح، كونه هو المتسبب في الحادثة.

ولم لا يعرف قنان، فهو أحد المقربين من محافظ المصرف المركزي طرابلس صديق الكبير، ومعروف عنه تورطه في قضايا فساد وسرقة للمال العام، وتسهيل قروض بدون ضمانات لكبار قادة الميليشيات، ومن سيطروا على الاقتصاد الليبي خلال السنوات الماضية.

وتقول مصادر مطلعة إن قنان لديه صلات وثيقة بالكبير، وهو أحد داعميه الرئيسيين ضد قرار إقالته من مجلس النواب في عام 2014.

قنان لم يكتف ببيع وطنيته على أرصفة اسطنبول، وأمام الباب العالي في أنقرة، لكن الرجل باع إنسانيته أيضا في ساحة مطار معيتيقة الدولي، عندما منع اثنين من لاعبي المنتخب الوطني وهما “وسام موسى” و”ربيع محمد”، اللذان أصيبا بالملاريا إثر مشاركتهما مع المنتخب في بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة التي استضافتها نيجيريا مؤخرًا.

كان من المفترض أن ينقل اللاعبان إلى إيطاليا برفقة زملائهما المرضى، لتلقي العلاج هناك، لكن كيف ذلك المطار تحت رحمة الميليشيات المتحكمة في قرار الدولة بطرابلس، وهو ما تسبب في استبدال اللاعبين بنجل سالم قنان عضو مجلس النواب عن طرابلس وعضو حزب الجبهة الوطنية المقرب من الإخوان، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأحد أصدقائه.

تاريخ سالم قنان المنسلخ من وطنيته، مليئ بوقائع الخزي التي لا تقل إجراما عن واقعة منه المرضى من السفر للعلاج الذي وفرته لهم الدولة، فالرجل لم يجد غضاضة في السابق في دعم المحتل الأجنبي .

قنان ترشح نائبًا عن مدينة نالوت الواقعة في غرب ليبيا في العام 2014، لكنه أعلن في 2017 انشقاقه عن مجلس النواب، ليشكل وآخرين مجلسًا موازيًا، في العاصمة طرابلس، لم يعترف به أحد .