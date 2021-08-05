بسبب استغلاله نفوذ والده.. العوكلي: نادي الجامعة السنوسية سيقدم دعوى قضائية ضد نجل النائب سالم قنان بعد فضيحة إنزاله من الإسعاف الطائر.. تسفير لاعب منتخب الكرة المصغرة إلى تركيا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس نادي الجامعة السنوسية عادل العوكلي إن لاعب منتخب كرة القدم المصغرة وسام الحجازي سيتجه إلى تركيا بعد قليل بعد تغيير الوجهة من روما لاستكمال العلاج.

وأوضح العوكلي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن الحجازي سيتجه إلى تركيا بعد تغيير الوجهة من روما لاستكمال العلاج بعد حادثة استبدال لاعب المنتخب لكرة القدم المصغرة وسام الحجازي ومدرب المنتخب ربيع العربي، بشخصين آخرين لا علاقة لهما ببعثة المنتخب.

وأضاف العوكلي، أن ما حدث بالمطار أحدث ربكة كبيرة حيث جاء شخص من عمال المناولة واستدعى الحجازي والعربي بالاسم وتم إنزالهم من الطائرة التي كانت من المفترض أن تنقلهم للعلاج الى روما، بحجه أنهما مصابين بفيروس كورونا وغير مستوفيين للإجراءات الرسمية الخاصة بالسفر، وتم صعود شخصين لا علاقة لهما ببعثة المنتخب والطائرة ليست مدنية وهي تابعة للإسعاف الطائر وأحدهم نجل عضو مجلس النواب.

وقال العوكلي أن وزارة الرياضة لم يصدر من جانبها أي تقصير، مؤكدا تواصل الوزارة مع السلطات التركية لاستكمال علاج وسام الحجازي وربيع العربي.

وقدم العوكلي الشكر والثناء لكافة رجال الأعمال من مدينة البيضاء ومن مدن مختلفة، قائلا، “إنهم قدموا التسهيلات لتقديم العلاج، إلا أن اللاعب وسام أصر على أن يبقى تحت رعاية الدولة الليبية”.

وأكد العوكلي أن النادي سيقدم دعوى قضائية بالخصوص بسبب استغلال النفوذ، متمنياً الشفاء للجميع وترحم على اللاعب الخلوق أيمن النقريش الذي فقده المنتخب بسبب الملاريا.

وكانت قد كشفت مصادر متطابقة أمس الإربعاء عن فضيحة من العيار الثقيل بطلها شخصين أحدهما، نجل النائب سالم قنان ويدعى “ماسينسا” والذي استغل نفوذ والده وشخص آخر يحمل صفة طيار يدعى “رافع بعيو” وذلك لتورطهما في السفر على رحلة خاصة لعلاج لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة إلى إيطاليا، على حساب اللاعب وسام الحجازي ومدرب المنتخب ربيع العربي المصابين بالملاريا.