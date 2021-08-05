بحث ترتيبات تأمين مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس

5 أغسطس، 2021 12:13 ص
0

أخبار ليبيا 24

بحثت مديرية أمن طرابلس، الأربعاء، الترتيبات والخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، وأيضا مباراة نهائي الدوري الليبي لكرة القدم التي تجمع قطبي العاصمة الاتحاد والأهلي طرابلس، يوم الجمعة المقبل.  

وأكد الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد بديوان مديرية أمن طرابلس على جاهزية رجال الأمن في تأدية مهامهم المكلفين بها بالشكل المطلوب.

 كما أكد الاجتماع على مراعاة التقيد بقرار حظر التجول الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية والتشديد على تنفيذ تعليمات وزير الداخلية، اللواء  خالد مازن، الصادرة بالخصوص.

وضم الاجتماع مدير أمن طرابلس، العميد محمود العابد، ومدير الادارة العامة للدعم المركزي، العميد محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، العميد علي النويصري، ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، العميد رمضان برباش.

الوسوم
5 أغسطس، 2021 12:13 ص
0

مقالات ذات صلة

انقطاع الكهرباء- ليبيا

شركة الكهرباء تنفي زيادة ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي

5 أغسطس، 2021 12:00 ص

لتحييد الخطاب الديني عن الغلو.. “اعطية” يبحث آلية توحيد هيئة الأوقاف

4 أغسطس، 2021 11:39 م

اللافي والمنقوش يبحثان مستجدات ملف المصالحة الوطنية

4 أغسطس، 2021 11:26 م

بعد ثمان سنوات.. ضبط أحد الجناة في حادثة تسببت في عاهة مستديمة لشُرطي في طرابلس

4 أغسطس، 2021 11:00 م
زر الذهاب إلى الأعلى