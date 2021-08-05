شركة الكهرباء تنفي زيادة ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي

5 أغسطس، 2021 12:00 ص
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انقطاع الكهرباء- ليبيا
انقطاع الكهرباء- ليبيا

أخبار ليبيا 24

 فندت الشركة العامة للكهرباء الأنباء المتداولة حول أن عجز في التوليد اليوم للكهرباء سيؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية 4 ساعات ظلام و5 ساعات كهرباء.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، “إن هذه الأنباء شائعات عارية من الصحة تماما وليس لها أساس من الواقع ولا تمت للحقيقة بأي صلة”.

وناشدت الشركة المسؤولين والشرفاء في تحري الدقة والموضوعية وعدم متابعة تلك الشائعات المغرضة التي تسعي لنشر الفوضى والبلبلة دون الاستناد إلى حقائق، وأن الشركة غير مسؤولة عمن يتحدث باسمها.

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5 أغسطس، 2021 12:00 ص
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