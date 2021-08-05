السواحل الليبية ينقذ (110) مهاجرًا غير شرعي
عملية الإنقاذ شهدت حالة ولادة من ضمن المهاجرات وهذه ثاني حالة
أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ (110) مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات.
وأضاف الناطق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
ولفت الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إلى أن عملية الإنقاذ شهدت حالة ولادة من ضمن المهاجرات وهذه ثاني حالة ولادة ناجحه في عرض البحر يقوم بها أفراد حرس السواحل.
وأفاد أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (زوارة) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأشار الناطق إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.