السواحل الليبية ينقذ (110) مهاجرًا غير شرعي عملية الإنقاذ شهدت حالة ولادة من ضمن المهاجرات وهذه ثاني حالة

أخبارليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ (110) مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات.

وأضاف الناطق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

ولفت الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إلى أن عملية الإنقاذ شهدت حالة ولادة من ضمن المهاجرات وهذه ثاني حالة ولادة ناجحه في عرض البحر يقوم بها أفراد حرس السواحل.

وأفاد أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (زوارة) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأشار الناطق إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.