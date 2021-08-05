الدبيبة يوجه لتنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة في عدد من الوزارات

أخبارليبيا24

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس تعليماته لعدد من الوزارات للتواصل مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة.

وطالب الدبيبة وزراء الداخلية، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب، بشأن ضرورة عقد اجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع اللجنة.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه التعليمات تأتي للعمل على استيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.