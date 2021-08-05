الدبيبة يوجه لتنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة في عدد من الوزارات

5 أغسطس، 2021 11:29 ص
21
عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

أخبارليبيا24

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس تعليماته لعدد من الوزارات للتواصل مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة.

وطالب الدبيبة وزراء الداخلية، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب، بشأن ضرورة عقد اجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع اللجنة.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه التعليمات تأتي للعمل على استيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.

5 أغسطس، 2021 11:29 ص
21

مقالات ذات صلة

إرشيفية

مصدر خاص .. وفاة أربعة أشخاص بسبها الطبي بسبب نقص أسطوانات ‏الأوكسجين

5 أغسطس، 2021 1:56 م
صلاح البكوش

البكوش:  “حفتر” و”عقيلة” لا يريدان انتخابات لا نيابية ولا رئاسية

5 أغسطس، 2021 1:39 م
الدبيبة وأعيان الزاوية

الدبيبة يستمع لتوضيح أعيان الزاوية حول أحداث “الماية الزاوية”

5 أغسطس، 2021 1:34 م
اجتماع في المصرف المركزي

الكبير يبحث إرسال السيولة النقدية إلى فروع المصارف كافة

5 أغسطس، 2021 12:48 م
زر الذهاب إلى الأعلى