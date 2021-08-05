الدبيبة يستمع لتوضيح أعيان الزاوية حول أحداث “الماية الزاوية”

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استمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس لتوضيح عدد من أعيان مدينة الزاوية، بشأن الأحداث الطريق الساحلي اليومين الماضيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ان الدبيبة استمع لتوضيح من الأعيان حول الأحداث الأمنية التي جرت الأيام الماضية في الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية، وتوصياتهم لمنع تكرار هذه الأحداث.

وأضاف المكتب الإعلامي أن أعيان مدينة الزاوية رحبوا بجهود الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية وإعطاء الصلاحيات للبلديات.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أنه تمت مناقشة الوضع الوبائي لمدينة الزاوية والمشاكل التي تواجه مراكز العزل بالمدينة.

وأكد المكتب الإعلامي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر تعليماته لوزارة الصحة بمعالجة هذه المختنقات بشكل عاجل.

وشهدت الطريق الساحلي “الماية- الزاوية” إغلاقًا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي بعد الاشتباكات التي شهدتها منطقة الماية غرب ليبيا.

وإغلاق الطريق كان نتيجة الاشتباكات بين مليشيا يرأسها “محمد الفار الزاوي” من الزاوية وأخرى يرأسها “معمر الضاوي الورشفاني” من ورشفانة وآمر كتيبة 55 التابعة لـ أسامة الجويلي، وضمن مكونات قوة المنطقة العسكرية الغربية وفي ذات الوقت تتبع جهاز دعم الاستقرار.

والضاوي تحالف في الآونة الأخيرة مع “حسن ابوزريبة” نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار والدكتور “علي ابوزريبة” عضو مجلس النواب عن الزاوية، ويعد من أكبر مهربي الوقود والمخدرات والخمور في المنطقة الغربية.

واستخدمت في الاشتباكات الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب ما تداوله شهود عيان، وأدت إلى سقوط عدد من قذائف الهاون داخل الأحياء السكنية بالمنقطة.

وأظهرت صور جرى تداولها مستخدمي منصات التواصل تصاعد أعمدة الدخان من وسط الأحياء السكنية جراء سقوط القذائف، مؤكدين أن الاشتباكات وصلت إلى محيط كوربي الـ27 غرب العاصمة طرابلس.