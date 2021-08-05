الدبيبة: حكومة الوحدة تسعى لبناء “جيش حقيقي”

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قال رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي منظم يحمل شعار “كلنا فداء للوطن”، وتكون فيه سلامة وأمن المواطن فوق كل اعتبار.

جاء ذلك في اجتماع، اليوم الخميس، لرئيس الحكومة بصفته وزيرًا للدفاع بمقر منطقة طرابلس العسكرية للوقوف على احتياجاتها، واللقاء مع عدد من القادة العسكريين بها.

وذكرت الحكومة، أن الدبيبة أكد على دعم بناء جيش قوي منظم، إلى جانب بناء الدولة الحديثة التي توفر سبل الحياة الكريمة لمواطنيها.

يأتي ذلك فيما لازالت المؤسسة العسكرية في ليبيا منقسمة.

وأضافت، أنه شدد على أن أمن واستقرار ليبيا “هدف سندفع الغالي والنفيس لإنجازه، ولن نسمح لأحد بالعبث به مهما كلفنا ذلك”.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة “جدد في ختام كلمته على أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت بشعار نعم للسلام لا للحروب، ونقول نقول نعم لسلام الشجعان الذين يحبون الوطن ومستعدون للدفاع عنه، وعن سلامة مواطنيه”.