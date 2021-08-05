الخارجية تطالب سفارات ليبيا بآسيا وأستراليا إلى متابعة أوضاع الجالية الليبية

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دعت الخارجية الليبية، اليوم الأربعاء، سفراء ليبيا بعدد من الدول بقارتي آسيا وأستراليا إلى ضرورة متابعة أوضاع الجاليات الليبية المقيمين بتلك الدول.

وعقد مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد النعاس، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع 18 سفيرًا ليبيًا في سفارات ليبيا بآسيا وأستراليا عبر الدائرة المغلقة لاستعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل هذه السفارات.

وأوضحت الخارجية، أنه جرى خلال الاجتماع التطرق إلى أوضاع الجاليات الليبية في هذه البلدان، والتأكيد على متابعة أوضاعهم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم .