البكوش: “حفتر” و”عقيلة” لا يريدان انتخابات لا نيابية ولا رئاسية البكوش يتبجح وكأن جماعة الإخوان المرفوضة من الشارع الليبي ستكتسح الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، صلاح البكوش، إنه لا رئيس مجلس النواب، ‏عقيلة صالح، ولا قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، يريدان انتخابات غير مضمونة ‏النتائج بالنسبة لهما، حسب قوله .‏

البكوش – أجد أبواق جماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية من قبل مجلس النواب – أوضح في تصريحات تلفزيونية، لا حفتر ولا عقيلة يريدان انتخابات لا نيابية ولا رئاسية، ‏لأنهما لا يريدان المغامرة بأي شيء لا يضمن لهما البقاء في ‏مناصبهما أو تحسين موقعهما.‏

وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏ ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎

واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب‏‏‏‏‏ ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏