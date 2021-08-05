البكوش: “حفتر” و”عقيلة” لا يريدان انتخابات لا نيابية ولا رئاسية
البكوش يتبجح وكأن جماعة الإخوان المرفوضة من الشارع الليبي ستكتسح الانتخابات
أخبار ليبيا 24 – خبر
قال المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، صلاح البكوش، إنه لا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ولا قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، يريدان انتخابات غير مضمونة النتائج بالنسبة لهما، حسب قوله .
البكوش – أجد أبواق جماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية من قبل مجلس النواب – أوضح في تصريحات تلفزيونية، لا حفتر ولا عقيلة يريدان انتخابات لا نيابية ولا رئاسية، لأنهما لا يريدان المغامرة بأي شيء لا يضمن لهما البقاء في مناصبهما أو تحسين موقعهما.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.