إنفوغرافيك ا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمفوضية الانتخابات
أخبار ليبيا 24- إنفوغرافيك
عقد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مؤتمرا صحفيا في طرابلس.
أهم ما جاء في المؤتمر:
– تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين تمتد إلى 17 أغسطس الجاري.
– تسجيل الناخبين في الخارج سنطلق في 18 أغسطس الجاري وستستمر 30 يوما.
– – المفوضية اتخذت إجراءات للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة (1441) بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد من المكالمات.
الأسباب التي قررت المفوضية على ضوئها تمديد التسجيل:
– مطالبات الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني.
– لإتاحة الفرصة لمن لم سجل أو يرغب في تغيير مركزه الانتخابي السابق.
– لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من (30) ألف مسجل في اليوم الواحد.