إنفوغرافيك ا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمفوضية الانتخابات

5 أغسطس، 2021 12:42 ص
0

أخبار ليبيا 24- إنفوغرافيك

عقد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مؤتمرا صحفيا في طرابلس.

أهم ما جاء في المؤتمر:

– تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين تمتد إلى 17 أغسطس الجاري.

– تسجيل الناخبين في الخارج سنطلق في 18 أغسطس الجاري وستستمر 30 يوما.

– – المفوضية اتخذت إجراءات للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة (1441) بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد من المكالمات.

الأسباب التي قررت المفوضية على ضوئها تمديد التسجيل:

– مطالبات الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني.

– لإتاحة الفرصة لمن لم سجل أو يرغب في تغيير مركزه الانتخابي السابق.

 –  لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من (30) ألف مسجل في اليوم الواحد.

الوسوم
5 أغسطس، 2021 12:42 ص
0

مقالات ذات صلة

بلدية بنغازي تفتح مسار طريق جديدة في القوارشة

5 أغسطس، 2021 12:32 ص

مخاطبا دي مايو.. شكري يؤكد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

5 أغسطس، 2021 12:24 ص

بحث ترتيبات تأمين مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس

5 أغسطس، 2021 12:13 ص
انقطاع الكهرباء- ليبيا

شركة الكهرباء تنفي زيادة ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي

5 أغسطس، 2021 12:00 ص
زر الذهاب إلى الأعلى