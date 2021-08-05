إرجاع وحدات توليد بمحطة كهرباء الزاوية دخول الوحدات ستساهم في تحسين أداء الشبكة بشكل عام في الجناح الغربي

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الأربعاء إرجاع وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والبخارية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة إلى الخدمة.

وأضافت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إرجاع الوحدات تم بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بحمولة 270 ميغاوات والتي تعرضت لإصابة خلال المدة الماضية جراء الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية وخروج الوحدة البخارية بشكل مفاجئ.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن دخول هذه الوحدات ستساهم في تحسين أداء الشبكة بشكل عام في الجناح الغربي وزيادة دعم واستقرارية الشبكة والتقليل من ساعات طرح الأحمال.

وكانت الشركة العامة للكهرباء فندت الأنباء المتداولة حول أن عجز في التوليد اليوم للكهرباء سيؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية 4 ساعات ظلام و5 ساعات كهرباء.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، “إن هذه الأنباء شائعات عارية من الصحة تماما وليس لها أساس من الواقع ولا تمت للحقيقة بأي صلة”.

وناشدت الشركة المسؤولين والشرفاء في تحري الدقة والموضوعية وعدم متابعة تلك الشائعات المغرضة التي تسعي لنشر الفوضى والبلبلة دون الاستناد إلى حقائق، وأن الشركة غير مسؤولة عمن يتحدث باسمها.