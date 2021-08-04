“5+5” المشتركة تتوعد بملاحقة مرتكبي أحداث الطريق الساحلي

"5+5" المشتركة تدعو لنبذ الخطاب الذي تتبناه الجماعات المعادية لوحدة ليبيا

4 أغسطس، 2021 11:13 ص
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اللجنة العسكرية المشتركة
اللجنة العسكرية المشتركة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إن الأحداث الأخيرة التي وقعت على الطريق الساحلي في شرق البلاد وغربها يمثل شكلاً من أشكال نشر الكراهية بين أفراد الشعب الليبي الواحد تقوم به مجموعات من المخربين والغوغائيين والعابثين بأمن الوطن والمواطن”.

وحذرت اللجنة، وفي بيان لها تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، من عواقب مثل هذه الأفعال من نشر للفوضى وإشعال لنار الفتنة وتمزيق للنسيج الاجتماعي، مستنكرةً ما حدث، داعيةً إلى نبذ الخطاب الذي تتبناه الجماعات المعادية لوحدة ليبيا واستقرارها .

ودعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كافة الأجهزة الأمنية إلى متابعة كل من يحاول القيام بمثل هذه الأفعال المشينة وتقديمهم إلى الجهات المختصة لمسائلتهم، مؤكدةً على ما جاء في بيانها السابق بأنها ستحرص على متابعتهم محليًا ودوليًا لينالوا جزاءهم الرادع .

وكانت عناصر من المليشيات المسلحة أجبرت المواطنين الأحد الماضي على السير بسياراتهم فوق صورة للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ما أدى إلى حالة غضب بين قائدي المركبات.

4 أغسطس، 2021 11:13 ص
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