وضع بروتوكول صحي للفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في أفريقيا

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اتفق مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين بشير النجار ووكيل وزارة الرياضة جمال أبو نوارة على وضع بروتوكول صحي لتقديم الخدمات الصحية لكل الفرق والمنتخبات الرياضية.

وشدد الجانبان خلال اجتماع اليومين الماضيين على ضرورة وضع بروتوكول صحي مشترك ملزم لكل الفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في أفريقيا.

وأكد النجار وأبو نوارة على تنفيذ هذا البروتوكول والحصول على المشورة الصحية قبل وبعد المشاركة في الأنشطة الرياضية في الدول الأفريقية.

ونفى النجار ما ورد من تصريحات وادعاءات منسوبة للمركز بخصوص تقديم نصيحة مضلله لإدارة منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة بعدم وجود ضرورة لأخذ التطعيمات والأدوية الوقائية اللازمة لضمان صحة الفريق قبل السفر هي عاريه عن الصحة.

وأوضح أن المركز هو الجهة المختصة التي يقصدها كل المسافرين للدول الأفريقية للحصول على الأدوية والتطعيمات الوقائية والمشورة الصحية وفقاً لبرتوكول منظمة الصحة العالمية وتوثيق ذلك في البطاقة الصحية الدولية.

وتقدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بخالص العزاء للأسرة الرياضية لفقيد الوطن اللاعب أيمن النقريش الذي أصيب بالملاريا عقب سفره إلى إحدى الدول الأفريقية مع بعثة المنتخب الليبي.