مشاجرة بين صفحتي شركة الكهرباء على “فيسبوك” والمواطن دون كهرباء

أخبارليبيا24

اتهمت شركة الكهرباء في طرابلس من خلال حساب تديره على “فيسبوك” شركة الكهرباء في بنغازي من خلال حساب آخر على نفس الموقع بأنه حساب مزور ولا يتبعها.

وذكرت صفحة “الشركة العامة للكهرباء” ويديرها فرع المنطقة الغربية أن ما يتداول من أخبار عبر صفحة (الشركة العامة للكهرباء-الحكومة الليبية) على فيسبوك بأنها صفحة مزورة وأخبارها عارية عن الصحة.

وأكدت الشركة عبر صفحتها بأن هذا الحساب لا يمثل الشركة العامة للكهرباء وأنها غير مسؤولة عما ينشر فيه، داعية كافة المتابعين استقاء أخبار القطاع من الصفحة الرسمية للشركة الموثقة رسمياً بالعلامة الزرقاء.

في حين رد الحساب على “فيسبوك” تحت اسم “الشركة العامة للكهرباء – الحكومة الليبية” بأن تلك الادعاءات كلها زور وبهتان.

وذكر :”شركة كهرباء طرابلس عبر صفحتهم تدعي زوراً وبهتانا بأن هذه الصفحة مزوره وأخبارها غير دقيقة لا لشيء إلا بعد قيامنا بنقل كل الحقائق بكل تجرد ومصداقية، حتى نضع المسؤولين والمواطن في الصورة الحقيقية وننقل في كل أخبار الشركة بالمنطقة الشرقية أولًا بأول”.

وتابع الحساب :”فعلى سبيل المثال لا للحصر في الثماني والأربعين ساعة الماضية حدث إظلام تام مرتين في الجناح الشرقي للشبكة، لم نرى من هذه الصفحة المدعية بأنها تنقل أخبار الشركة في كل أنحاء ليبيا بنقل خبر الاظلام الذي حصل على الجناح الشرقي وكأن هذه الفئة من المواطنين ليسوا من ليبيا”.

وأضاف حساب الشركة :”لدينا عديد الشواهد ولكن لا المكان ولا الزمان مناسب للرد على هؤلاء ولا نريد الدخول في هذه المهاترات بل كل همنا الآن وشغلنا الشاغل هو رفع المعاناة عن أهلنا”.

وأوضح الحساب أن هذه الصفحة تابعة للشركة العامة للكهرباء وهي صفحة رسمية تتبع للجنة الإعلامية والمنبثقة من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية ولديه قرار من النائب الأول لحكومة الوحدة الوطنية بالاستمرار في أداء عمله إلى حين توحيد المجلسين بالشرق والغرب.