ما الذي يجب توفره لرفع الحظر الأوروبي عن المطارات الليبية؟! الخارجية تبحث آلية رفع الحظر الأوروبي عن المطارات الليبية

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بحثت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، آلية رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في اجتماع عقده وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر محمد كتي، مع مصلحة الطيران المدني بطرابلس.

وتناول الاجتماع الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية من حيث توفر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة حركة الطيران المدني الليبي إلى طبيعتها.

يذكر أن الاجتماع تم بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي، خالد سويسي، ومدير مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والخبراء في مصلحة الطيران المدني الليبية.