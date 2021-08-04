لتحييد الخطاب الديني عن الغلو.. “اعطية” يبحث آلية توحيد هيئة الأوقاف

4 أغسطس، 2021 11:39 م
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أخبار ليبيا 24

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين اعطية القطراني، اليوم الأربعاء، آلية توحيد الهيئة العامة للأوقاف الشؤون الإسلامية الغربية والشرقية والجنوبية.

وجاء ذلك في اجتماع عقده في بمكتبه بديوان الحكومة بمدينة طرابلس حضره رئيس الهيئة بالمنطقة الشرقية، عمر الحداد، ورئيس الهيئة بالمنطقة الغربية، محمد العباني، ونائب رئيس الهيئة بالمنطقة الجنوبية، مسعود عبداللطيف .

وبحث الاجتماع الذي حضره النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، رمضان بوجناح، النظر في الآلية التي يمكن تطبيقها لتوحيد الهيئة في كيان موحد خدمة للمصلحة العامة للدولة ولغرض توحيد وتحييد الخطاب الديني بما يخدم ديننا الحنيف  ويضمن الوسطية وعدم الغلو.

وأكد اعطية على ضرورة اتمام الإجراءات المتعلقة باتخاذ ما يلزم لتوحيد مؤسسات الدولة بما فيها هيئة الأوقاف.

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4 أغسطس، 2021 11:39 م
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