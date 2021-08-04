خروج الشبكة المصرية يتسبب في ظلام دامس على درنة وطبرق

أخبارليبيا24- خاص

كشف مسؤول في الشركة العامة للكهرباء في مدينة طبرق اليوم الأربعاء أن خروج الشبكة المصرية ليلة البارحة تسبب في انقطاع عام للكهرباء في طبرق ودرنة.

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن الشبكة المصرية كانت تغذي الشبكة الليبية بقدرة 160 ميغاوات وكانت تغذي ميدنتي طبرق ودرنة.

وأوضح المسؤول في شركة الكهرباء أن خروج ثلاث دوائر مصرية بعد منتصف ليلة البارحة جعل طبرق ودرنة وماجاورها في ظلام دامس.

وتابع :”تحصلنا الآن على 40 ميغاوات من الشبكة المصرية سنخصص منها 25 ميغا لطبرق و15 ميغا لدرنة حتى عودة التغذية المصرية بالكامل”.

وأشار المسؤول إلى أن هنالك مشاكل في النقل في الشبكة المصرية في ثلاث دوائر ما بين برج العرب والسلوم وشركة الكهرباء المصرية تعمل على الإصلاح لرجوع الكهرباء إلى الشبكة الليبية.

وقال أيضًا :”ماتحصلنا عليه اليوم من الشبكة المصرية سنغذي به المناطق المهمة في طبرق مثل مركز طبرق الطبي والبريد وغيرها من الأماكن المهمة حتى عودة الشبكة المصرية”.