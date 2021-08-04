بعد ثمان سنوات.. ضبط أحد الجناة في حادثة تسببت في عاهة مستديمة لشُرطي في طرابلس

4 أغسطس، 2021 11:00 م
6

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية في مديرية أمن الجفارة من ضبط مطلوب في قضية أطلاق نار على فرد أمن يتبع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية نتج عنها إعاقة مستديمة، كذلك الاستيلاء على سيارة الدورية التي كان يقودها في طرابلس.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن أعضاء التحري تمكنوا من ضبط أحد المطلوبين الثلاث في قضية الرماية على فرد الأمن “فاتح زاكي سوف الدي” وهو المدعو “محمد عمر عبد السلام قروش” من مواليد 1995 ومقيم العزيزية،  ونتج عن الرماية إعاقة مستديمة “شلل نصفي” والاستيلاء على سيارة الدورية التي كانت في مهمة عمل رسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن حادثة الرماية كانت في 23 سبتمبر من عام 2013، حيث اعترف المتهم بأنه قام بالواقعة رفقة “محمد يوسف قروش”، و”حسام فرحات أبو شنة”، و”محمد رمضان عون”.

وأكد الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتمت إحالة المتهم رفقة محضر الاستدلال إلى مكتب النائب العام، مشيرة إلى أن البحث جاري لضبط باقي المطلوبين.

 

الوسوم
4 أغسطس، 2021 11:00 م
6

مقالات ذات صلة

بحث ترتيبات تأمين مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس

5 أغسطس، 2021 12:13 ص
انقطاع الكهرباء- ليبيا

شركة الكهرباء تنفي زيادة ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي

5 أغسطس، 2021 12:00 ص

لتحييد الخطاب الديني عن الغلو.. “اعطية” يبحث آلية توحيد هيئة الأوقاف

4 أغسطس، 2021 11:39 م

اللافي والمنقوش يبحثان مستجدات ملف المصالحة الوطنية

4 أغسطس، 2021 11:26 م
زر الذهاب إلى الأعلى