بعد ثمان سنوات.. ضبط أحد الجناة في حادثة تسببت في عاهة مستديمة لشُرطي في طرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية في مديرية أمن الجفارة من ضبط مطلوب في قضية أطلاق نار على فرد أمن يتبع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية نتج عنها إعاقة مستديمة، كذلك الاستيلاء على سيارة الدورية التي كان يقودها في طرابلس.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن أعضاء التحري تمكنوا من ضبط أحد المطلوبين الثلاث في قضية الرماية على فرد الأمن “فاتح زاكي سوف الدي” وهو المدعو “محمد عمر عبد السلام قروش” من مواليد 1995 ومقيم العزيزية، ونتج عن الرماية إعاقة مستديمة “شلل نصفي” والاستيلاء على سيارة الدورية التي كانت في مهمة عمل رسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن حادثة الرماية كانت في 23 سبتمبر من عام 2013، حيث اعترف المتهم بأنه قام بالواقعة رفقة “محمد يوسف قروش”، و”حسام فرحات أبو شنة”، و”محمد رمضان عون”.

وأكد الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتمت إحالة المتهم رفقة محضر الاستدلال إلى مكتب النائب العام، مشيرة إلى أن البحث جاري لضبط باقي المطلوبين.