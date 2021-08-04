المنقوش تناقش مع السفير الألماني أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها سفير ألمانيا الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزيرة الخارجية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قدم سفير ألمانيا الجديد “ميخائيل أونماخت” نسخة من أوراق اعتماده لدى ليبيا، إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بحسب بيان للسفارة الألمانية .

وتناول اللقاء بين وزيرة الخارجية، والسفير المعين أخيرًا آخر المستجدات والأوضاع السياسية على الساحة الليبية .

وأضافت السفارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنفيذ مخرجات برلين 2 والتي من أهمها إجراء الانتخابات في موعدها.

يشار إلى أنه خلف “أونماخت” سلفه “أوليفر أوفتشا”، الذي انتهت مهمته كسفير إلى ليبيا، نهاية شهر يونيو الماضي .