المنقوش تعرض إجراءات تطوير الخارجية أمام الرقابة الإدارية

4 أغسطس، 2021 5:47 م
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ليبيا- وزيرة الخارجية تجتمع برئيس هيئة الرقابة الإدارية

أخبار ليبيا24

عرضت وزير الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي.

جاء ذلك خلال اجتماعهما اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس.

وقالت الخارجية، إن المنقوش، قدّمت لمحة عن الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يكفل تعزيز عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج، وإعداد كوادر شبابية لقيادة عمل الوزارة مستقبلًا.

وأضافت، أن رئيس الهيئة أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة لتنظيم عملها، مُبديًا استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الإدارية اللازمة لإنجاح عمل الوزارة.

 

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4 أغسطس، 2021 5:47 م
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