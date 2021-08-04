اللافي والمنقوش يبحثان مستجدات ملف المصالحة الوطنية

4 أغسطس، 2021 11:26 م
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أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

وبحسب بيان الوزارة، تناول الاجتماع دور وزارة الخارجية في إبراز ما يقوم به المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، من جهود لمعالجة الاختناقات التي تعاني منها البلاد.

كما بحث الاجتماع الجهود المبذولة في دعم  الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى ملف المصالحة الوطنية وآخر مستجداته، باعتباره من أولويات عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

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4 أغسطس، 2021 11:26 م
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